Невролог назвал причины болей в спине по утрам Невролог Семенов: боль в спине по утрам может быть вызвана недостатком кровообращения

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Утренние боли в спине чаще всего связаны с нарушением кровообращения — оно замедляется — в позвоночнике во время сна, а также с недостаточным снабжением кислородом тканей в позвоночнике — гипоксией, рассказал NEWS.ru врач-невролог Сергей Семенов. Медик отметил, что после пробуждения необходимо «разогреть хребет, разогнать кровь, сделать простейшие упражнения для спины, ту же планку».

Когда мы спим, кровообращение в позвоночнике замедляется, снабжение тканей кислородом ухудшается. Отсюда и боль. При таких проблемах необходимо разогреть хребет, разогнать кровь, сделать простейшие упражнения для спины, ту же планку, лодочку. Мышцы придут в тонус, станет полегче. Но если станет хуже, боль усилится — необходимо обратиться к врачу. Это может быть и грыжа, и стеноз, — подчеркнул Семенов.

Он добавил, что при болях в спине нельзя поднимать тяжести, а если поднимать, то «силой ног», а также следить за осанкой, укреплять мышечный корсет.

Купите пояс для тяжелой атлетики или корсет для поясницы. Ни в коем случае не поднимайте тяжести спиной, разгибаясь вместе с грузом. Подошли, присели, обхватили руками и просто встали на ноги. Поднимайте тяжести силой ног, иначе защемит так, что хоть святых выноси. Укрепляйте спину — делайте гиперэкстензию, плавайте, подтягивайтесь. Тренируйтесь! Смешно, но качайте ягодицы, они тоже отвечают за мышечный корсет, помогают держать позвоночник, — отметил Семенов.

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