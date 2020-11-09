Не есть хорошо: врач предостерёг от намеренного самозаражения COVID-19

В мире продолжается пандемия коронавируса, в ряде стран уже началась вторая волна распространения инфекции. Власти России стремятся защитить людей от COVID-19: предупреждают о его опасности, вводят обязательное ношение масок и перчаток и следят за соблюдением организациями санитарных требований. Однако порой россияне хотят поскорее встретиться с вирусом. Они намеренно заражают им не только себя, но и членов своей семьи. Что толкает людей на такое решение и каковы его последствия, выяснял NEWS.ru.

Во время продолжающейся пандемии порой россияне стараются намеренно заразить коронавирусом себя и членов своей семьи. Таким образом люди хотят поскорее выработать иммунитет, чтобы инфекция не застала их врасплох. Для этого они приходят в гости к больным друзьям или знакомым. Однако самозаражаться COVID-19 не стоит, так как последствия и риски просчитать очень трудно, рассказал NEWS.ru инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Такие случаи всегда были. По многим инфекциям. Как это будет протекать и насколько выражены будут осложнения, к сожалению, они эти риски не рассчитывают. Это непредсказуемо. Может и молодой оказаться в больнице на ИВЛ, и ребёнок. Поэтому специальное заражение — это не есть хорошо. Лучше бы они сделали себе вакцинацию, раз они такие бесстрашные. После того как сделана вакцина, вырабатывается иммунитет. Риски осложнений в разы снижаются. Если они хотят выработать природный иммунитет, то как раз после прививки где-то через месяц можно это попробовать сделать. Но никаким образом не с отсутствием иммунитета. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Как отметил Тимаков, заражение коронавирусом может повлечь осложнения и у здоровых людей. К таким последствиям можно отнести отёк легких, нарушение работы почек, инсульт и инфаркт. Если же у человека есть какие-либо заболевания, то в первую очередь коронавирус ударит по страдающим органам. В то же время у членов семьи COVID-19 может протекать по-разному.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В некоторых случаях попытка заразиться коронавирусом может не увенчаться успехом. Даже если просидеть с больным человеком в одной комнате несколько часов. Причина тому — врождённый иммунитет или недостаточная вирусная нагрузка, заключил врач.

Решение заразиться коронавирусом выглядит смелым, но в его основе лежит страх, отметил в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

Действие продиктовано страхом, который человек уже не может переносить. То есть с одной стороны — что человек очень боится заболеть коронавирусом, а с другой — это обстановка ожидания, неопределённости. Человек уже не в состоянии дальше терпеть, и он хочет, чтобы быстрее это закончилось. Это люди решительные, но с другой стороны — сильно невротизированные. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Порой люди стремятся заболеть коронавирусом всей семьёй. Им кажется, что таким образом справиться с испытанием и страхом будет легче. Социальный психолог добавил, что для любителей экстрима намеренное заражение коронавирусом может быть способом получения адреналина.

Если у человека появляется желание поскорее переболеть COVID-19, лучше попробовать с ним справиться, считает эксперт. В частности, подумать о долгосрочных целях и мечтах. Причём о значимых не только для себя, но и всей семьи. Можно прикинуть, получится ли их достичь, если заболеть инфекцией. В таком случае идея о самозаражении может отступить.

По данным на 9 ноября, за время пандемии в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом. Из них 1 335 141 пациент выздоровел и 30 793 скончались.