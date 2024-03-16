Названы три простых упражнения для борьбы с головной болью Врач Шишонин заявил, что справиться с головной болью поможет гимнастика

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Справиться с головной болью помогут три простых упражнения, которые нормализуют отток крови, рассказал в беседе с aif.ru врач Александр Шишонин. По словам доктора, одним из таких способов является упражнение «рамка», во время которого необходимо помассировать зону на левой стороне шеи сверху вниз, доходя до ключицы.

Надавите правой рукой на левое плечо. При этом поверните голову и постарайтесь подбородком дотянуться до правого плеча. Вы должны почувствовать, как напрягаются мышцы шеи. После этого найдите точку на левой стороне шеи, которая напрягалась во время упражнения, и помассируйте эту зону рукой сверху вниз, доходя до ключицы, — объяснил Шишонин.

Кроме этого, в борьбе с головной болью поможет упражнение «метроном». Необходимо встать прямо и наклонить голову вправо, потянув левую руку вниз вдоль туловища. В таком положении нужно стоять 10 секунд, после чего сменить позицию, наклонив голову в левую сторону, и повторить упражнение, отметил врач.

Шишонин также рассказал об упражнении «взгляд в небо», во время которого нужно повернуть голову в сторону и потянуться подбородком вверх. При этом голова не должна запрокидываться назад. Затем необходимо сменить направление и повторить упражнение. Врач отметил, если делать гимнастику регулярно, то головная боль пройдет и уже не будет появляться.

Врач-стоматолог Елена Мартынова ранее заявила, что причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в том числе неправильный прикус или кариес. По ее словам, мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва, отвечающим за иннервацию зубов.