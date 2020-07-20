Названы страдающие от ожирения субъекты РФ

Алтайский край является тем регионом России, где наблюдается самая высокая распространённость ожирения. Там зафиксировано 5539,4 случая, что отражает количество больных на 100 тысяч жителей.
Об этом
Топ-5 регионов по данному показателю также составляют Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области.
На самом деле получается, что во всех регионах страны без исключения избыточную массу тела или ожирение имеют более 50% населения, — уточнила эксперт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова.
Самый низкий показатель специалисты зафиксировали в Приморском крае (549,2).
Ранее NEWS.ru сообщал, что медики Великобритании заявили о вспышке ожирения. Однако следующая на очереди — Россия, полагают специалисты. Дело в том, что в качестве источника проблемы заявлена пандемия коронавируса, а если точнее — вызванный ею режим самоизоляции, во время которого люди были ограничены в передвижениях. Без физической активности они начали резко набирать вес.
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