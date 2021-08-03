Названы сроки, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19

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Противоречия и пробелы содержит нормативно-правовая база, регулирующая в РФ вопросы сертификации и обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Из-за этого в больницы поставляются маски и респираторы, не способные защитить персонал в «красной зоне». Об этом говорится в обращении Ассоциации изготовителей и поставщиков средств хим- и биозащиты и Ассоциации разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты к премьер-министру Михаилу Мишустину. Оно имеется в распоряжении РБК.

Ассоциации указывают на ряд проблем в области обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. В частности, речь идёт о том, что производители определённого медицинского изделия могут получить регистрационное удостоверение в заявительном...