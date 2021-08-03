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Названы сроки, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19

04:47, 04 августа 2021
Названы сроки, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Человек может сдавать кровь в качестве донора через месяц после вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

По словам врача, в случае если человек делал прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной, кровь можно сдавать через месяц после последней дозы препарата. То же самое касается и ситуации, если потенциальный донор крови перенёс заболевание COVID-19.

Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании — можно сдавать кровь через месяц после выздоровления, — сказала Ольга Майорова.

Ранее врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19.

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