Названы сроки, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19

Человек может сдавать кровь в качестве донора через месяц после вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.
По словам врача, в случае если человек делал прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной, кровь можно
Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании — можно сдавать кровь через месяц после выздоровления, — сказала Ольга Майорова.
Ранее врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19.