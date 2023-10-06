Названы продукты, которые помогут продлить жизнь Диетолог Афинская: темный шоколад и зеленый чай помогут продлить жизнь

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Темный шоколад и зеленый чай помогут улучшить самочувствие и даже продлить жизнь, так как богаты флавоноидами, сообщила в своем Telegram-канале член профессиональной диетологии и питания Лиза Афинская. По ее словам, эти вещества, которые содержатся и в других продуктах, также способны защитить человека от хронических заболеваний.

Некоторые продукты содержат много флавоноидов, а некоторые гораздо меньше. Вот примеры продуктов, которые богаты флавоноидами: чай (черный, зеленый), ягоды свежие и замороженные, острый перец, темный шоколад, травы и зелень (петрушка, тимьян, шпинат), красное вино, — написала врач-диетолог.

По словам Афинской, ученые доказали полезные свойства флавоноидов. Важно помнить, что оздоровительный эффект этих веществ зависит от всего рациона питания, а не употребления отдельных продуктов. Диетолог посоветовала рационально рассчитать принцип питания, чтобы добиться желаемых результатов.

Ранее врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, от каких продуктов лучше отказаться при простуде. По словам специалиста, дополнительную нагрузку на ЖКТ создают сладости, из-за которых могут возникнуть проблемы с пищеварением в и так ослабленном организме.