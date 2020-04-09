Чаще всего от инфекций и паразитов умирают жители Кемеровской области, в которой на 100 тысяч населения приходится 66,8 случая смерти по этой причине. С соответствующими данными Росстата за февраль ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, в список «лидирующих» по показателю регионов попали Иркутская область (57,2 случая на 100 тысяч человек), Пермский край (55,2), Новосибирская область (46,7), Республика Тыва (46,5) и Свердловская область (46,4).

Наименьшие цифры наблюдаются в Ингушетии (1,2), Северной Осетии (2,6) и Орловской области (3,3). Несколько больше случаев ухода из жизни из-за инфекций и паразитов — в Курской (3,9), Рязанской (4,4) и Архангельской (4,8) областях.

Примечательно, что в Ненецком автономном округе их не зафиксировано вовсе.

В целом россияне стали реже умирать от инфекционных и паразитарных болезней. Если в феврале 2020-го такое происходило в 21,3 случая на 100 тысяч населения, то в аналогичном периоде прошлого года — в 23,8.

Стоит отметить, что паразитарные болезни вызывают гельминты и членистоногие (в частности, патогенные клещи, насекомые и многоножки). Например, из-за паразитических червей у человека развиваются гельминтозы, а от клещей — паралич и чесотка.

Высокая смертность от инфекций и паразитов в ряде регионов обусловлена прежним распространением героиновой наркомании и ВИЧ, полагает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Именно героиновая наркомания приводила к высокому росту [числа] ВИЧ-инфицированных. И ВИЧ-инфицирование как раз очень тесно связано с тем, что в последующем, когда заболевание развивается, собственно говоря, мы уже говорим не о ВИЧ-инфицировании, мы говорим о СПИДе. И смертность этих больных СПИДом главным образом определяет высокие показатели смертности в этих субъектах. Это смертность от СПИДа и его осложнений. На мой взгляд, связана во многом с этим фактором. В этих регионах произошло накопление больных СПИДом, ВИЧ. Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Нужно разобраться в причинах больших цифр в Республике Тыва, к которой это объяснение неприменимо, добавил Говорин в беседе с NEWS.ru.

Для России характерны инфекции, которые связаны с сезонностью, рассказала NEWS.ru инфекционист-вирусолог София Русанова. При этом тяжелее всего болеют люди, которые имеют хронические патологии. Например, сердечную или бронхо-лёгочную, а также сахарный диабет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Респираторные инфекции очень распространены. Сезон, в который подъём респираторных инфекций, — это осень, конец осени, зима и начало весны. Энтеровирусные инфекции чаще встречаются в конце весны, летом и в начале осени — подъём заболеваемости. Про клещевые инфекции — боррелиоз. В конце весны, летом, в начале осени клещи активны. Энцефалит в эндемичных районах — клещевой энцефалит — тоже подъём заболеваемости, когда клещи активизируются. София Русанова инфекционист-вирусолог инфекционист-вирусолог

Она добавила, что гарантированная летальность отмечается при заражении бешенством: от него ещё никто не излечивался. В этом случае поможет только вакцинация. Среди болезней с повышенным риском смерти — геморрагическая лихорадка Эбола и тропическая малярия.

Инфекционные эпидемии в мире

В 2014 году на западе Африканского континента произошла вспышка лихорадки Эбола. Она стала самой заметной и сложной со времени обнаружения в 1976 году. Эпидемия началась в Гвинее и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, США, Испанию и Мали. Жертвами инфекции тогда стали более 11 тысяч человек.

Лихорадка представляет собой острую вирусную болезнь, которая протекает тяжело и характеризуется высокой смертностью. Вспышки инфекции происходят в основном в селениях Центральной и Западной Африки.

В прошлом году российский институт «Вектор» заявил о готовности к использованию отечественной вакцины от лихорадки Эбола.

Стоит упомянуть и такую массовую вирусную болезнь, как лихорадка денге. Она распространена в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Заражение происходит от комаров Aedes aegypti. По данным ВОЗ, риск заражения лихорадкой есть у 2,5 млрд человек. В 2019 году случаи заболевания были отмечены в 12 странах Африки, а также в Испании, Италии и Франции. С начала прошлого года в 46 государствах Американского региона выявили более 2,6 млн случаев заражения людей, из которых 1,1 млн скончались.

В настоящее время мир охватила пандемия коронавируса COVID-19. Инфекцией заразились свыше 1,5 млн человек, при этом для более чем 88 тысяч болезнь стала летальной.

По информации на 9 апреля, число больных коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек. Выздороветь удалось 604 жителям, 74 умерли.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, при благоприятном развитии событий Россия начнёт выходить из ситуации с распространением коронавируса к лету.