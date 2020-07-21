За последние годы в России отмечается снижение заболеваемости населения алкоголизмом и алкогольными психозами. Вместе с тем выросла и доля тех, кто находится в длительной ремиссии. Однако картина по регионам неоднородна: сказываются разный уровень жизни и качество работы наркологической службы. Можно ли победить болезнь «кодированием за один сеанс» и сколько нужно времени для избавления от неё, выяснял NEWS.ru.

В России выросла доля больных алкоголизмом, которым удаётся долго не поддаваться своей зависимости. Так, процент находящихся в ремиссии в течение периода от одного года до двух лет составляет 13,9%, больше двух лет — 11,2%. На 1 января 2014 года он равнялся 12% и 9,4% соответственно.

Вместе с тем в отдельных регионах жители лучше справляются с пагубной привычкой, чем в других. Например, наибольшая доля пребывающих в ремиссии от одного года до двух лет — в Челябинской области (26,7%), Севастополе (25%) и Чувашии (20,2%). За ними следуют Оренбургская область (19,6) и Хакасия (18,1%).

В свою очередь антилидерами по показателю стали Ингушетия (2,4%), Ненецкий автономный округ (4,1%) и Владимирская область (8,2%).

Однако картина несколько меняется, если обратить внимание на тех, у кого заболевание пребывает в ремиссии больше двух лет. Здесь на первые позиции вышли Севастополь (20,4%), Сахалинская (18%), Тамбовская (17,8%) и Ленинградская (16,5%) области. На пятом же месте расположился Дагестан (15,5%).

Куда менее успешно выдерживают такой срок жители Ингушетии (2,4%), Хакасии (4,3%), Северной Осетии (5,2%) и Ненецкого автономного округа (5,2%).

В целом в стране на протяжении последних лет заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами последовательно снижается. В прошлом году такой диагноз поставили 51,9 человека на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в 2018 году (52,8) и в 2014-м (74,6).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько успешно регион борется с алкоголизмом, напрямую зависит от социально-медицинской ситуации в данном субъекте. Кроме того, на показатели влияет и разное качество работы наркологических служб, отметил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Уровень пьянства, алкоголизма и масштабы социально-медицинских последствий пьянства и алкоголизма в разных субъектах разные. Второй посыл — уровень организации наркологической службы. Конечно, он тоже в регионах отличается. Есть регионы, где уровень масштаба пьянства повыше. Там должны серьёзно развиваться и региональные программы, и оказание наркологической помощи обязано быть ориентировано на конкретные индикаторы. Мы говорим об общих закономерностях и принципах оказания наркологической помощи, но должна быть очень серьёзная поправка с учётом региона. Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Он добавил, что успешность борьбы с алкоголизмом в том или ином регионе во многом зависит от руководителя наркологической службы.

При этом уровень алкоголизации в субъекте влияет на такие показатели, как количество отравлений, утоплений, смертность мужского населения трудоспособного возраста, число убийств и суицидов.

Впервые выявленная заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами в России реально снижается. На этом сказываются различные факторы — потреблять горячительные напитки стало дороже, выросла требующая трезвости конкуренция на рынке труда. Сейчас любителей «накатить» работодатели увольняют более решительно, чем прежде, рассказал NEWS.ru заместитель директора по науке, руководитель отдела наркологии отделения лечения больных алкоголизмом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Евгений Крупицкий.

Он добавил, что алкогольная зависимость — это болезнь мозга. Для достижения ремиссии необходима постоянная работа больного с врачом, а также усилия самого пациента. Борьба с недугом может продлиться всю жизнь.

Алкогольная зависимость — это хроническое рецидивирующее заболевание. Как язвенная болезнь, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Как лечатся все хронические рецидивирующие заболевания? Постоянной терапией. Точно так же должна лечиться алкогольная зависимость. Всякое это наукообразно декорированное «шаманство», когда обещают за один сеанс закодировать на всю оставшуюся жизнь или ещё чего-нибудь, — это всё обман больного. Никаких таких методов лечения нет. Лечение алкоголизма — это дорога длиною в жизнь. По крайней мере, длиною в годы. Евгений Крупицкий заместитель директора по науке, руководитель отдела наркологии отделения лечения больных алкоголизмом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева заместитель директора по науке, руководитель отдела наркологии отделения лечения больных алкоголизмом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева

Чтобы победить алкоголизм, желательно работать не только с психиатром-наркологом, но и с психологом, заключил Крупицкий.

В мае сообщалось, что Минздрав разрабатывает концепцию по сокращению потребления населением алкоголя до 2030 года.

Как отметила заместитель начальника отдела правового регулирования в сфере общественного здоровья департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Анна Высоцкая, имеющихся ограничений вроде запрета продажи спиртного несовершеннолетним недостаточно для решения проблемы молодёжной алкоголизации.

Для этого планируется поднять минимальный возраст покупки горячительных напитков крепостью выше 16,5% до 21 года.