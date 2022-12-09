Названы пять способов корректировки внешности без вмешательства хирурга Хирург Копасов: внешность можно изменить без пластики при помощи инъекций и аппаратов

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Человек может корректировать свою внешность без врачебного вмешательства, для этого он может использовать специальные инъекции, аппараты, а также проводить гимнастику для лица, уходовые процедуры или массаж, рассказал в беседе с NEWS.ru пластический хирург Андрей Копасов. Он подчеркнул, что с помощью контурной пластики можно устранить множество проблем с лицом, от коррекции овала до избавления от мешков под глазами.

Если по объективным причинам пациенту нельзя делать операцию, то всегда можно предложить альтернативу, не связанную с хирургией. <...> Контурная пластика может решить множество проблем — от коррекции овала лица до избавления от мешков под глазами. Да, эффект от таких уколов временный и придется каждый год посещать врача для поддержания эффекта, но косметология помогает довольно эффективно бороться с возрастными изменениями, — отметил специалист.

Если необходимо сократить количество морщин, убрать второй подбородок или вернуть коже сияющий вид, врач советует провести сеансы RF и SMAS-лифтинга, микротоковые процедуры и шлифовки.

Также Копасов рекомендует ежедневно устраивать гимнастику для лица. По его словам, она дает накопительный эффект, в результате чего кожа лица становится подтянутой. А еще эта процедура влияет на осанку, добавляет он.

Как пластический хирург, я не могу отрицать эффекта от фейсфитнеса. Если женщина постоянно делает гимнастику для лица, то результат будет потрясающий. Да, нужно иметь терпение, выдержку и системность, чтобы каждый день выделять время и делать определенные упражнения. Но это дает накопительный эффект — подтянутую гладкую кожу, четкие черты лица и даже более ровную осанку, — заявляет хирург.

Кроме этого он утверждает, что для поддержания лица в хорошей форме необходимо проводить регулярные уходовые процедуры, такие как биоревитализация, маски, мезотерапия, тщательное очищение и питание. При этом врач уточняет, что у ряда подобных процедур имеются противопоказания, и перед их применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Помимо всего вышеперечисленного Копасов обращает внимание на важность массажа для улучшения внешности. По его словам, такие процедуры ускоряют кровоснабжение в тканях и избавляют кожу от отеков.

Конечно, долговременного эффекта от массажа лица не будет, но на определенное время после процедуры появится сияющий цвет лица, а кожа приобретет упругость и разгладятся морщины. Массаж улучшает кровоснабжение в тканях, избавляет от отеков и повышает тургор эпидермиса, — заключает специалист.

Ранее пластический хирург Виктория Блинова в беседе с NEWS.ru рассказала, что существует пять основных причин, почему женщины делают пластические операции. Первая: быть красивой, вторая — быть успешной, третья — ради морального спокойствия, четвертая — для достижения своих целей, пятая — гарантированное омоложение. По словам эксперта, недовольная собой женщина страшнее ядерной войны.