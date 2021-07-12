Названы продукты, помогающие восстановиться после COVID-19

Правильное питание очень важно для восстановления организма после коронавирусной инфекции. В рацион следует включить цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыбу и кисломолочные продукты. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

По словам эксперта, именно с продуктами питания человек должен получать все необходимые для нормальной жизни микронутриенты.

Провоторова отметила, что в рационе должно быть большое количество необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур. Эти крупы — отличный источник энергии, витаминов группы В и пищевых волокон.

Источником легко усваиваемого растительного белка, меди и цинка являются бобовые. Витамин С, бета-каротин, фолиевая кислота, биофлавоноиды и клетчатка содержатся во фруктах, овощах и ягодах, которых необходимо употреблять до пяти порций в день. Одна порция составляет 80–100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт.

Также в рацион очень хорошо включать рыбу, лучше всего жирную, которая позволят получить необходимые омега-3. Также не следует исключать масла и орехи. А вот от продуктов мясной переработки лучше отказаться.

В дневной рацион следует включать кисломолочные продукты умеренной жирности: творог, кефир, белый йогурт, сыр.

При этом эксперт не рекомендует во время реабилитации после COVID-19 есть икру, поскольку в ней содержится большое количество соли.

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