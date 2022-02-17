Названы опасные последствия COVID-19 для здоровья мужчин

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что после COVID-19 у мужчин начали выявляться проблемы с потенцией, что может говорить о наличии у переболевших проблем с сосудами. Эректильная дисфункция является тревожным звоночком, который нельзя игнорировать, так как это может говорить о скором инфаркте, отметил эксперт.

Через 3-5 лет, иногда и раньше, после появления эректильной дисфункции мужчин могут поразить инсульты или инфаркты. В такой ситуации ни в коем случае не нужно отмахиваться от проблемы, следует пройти обследование, — рассказал Токарев.

Он добавил, что несмотря на отсутствие большого количества исследований на эту тему, проблема является «далеко не шуточной». Ещё одним косвенным доказательством масштабности проблемы специалист называет рост продажи препарата "Виагра" в России на 43%.

Ранее Токарев рассказал, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Речь идёт о когнитивных и аффективных расстройствах, при которых могут возникнуть дефекты памяти, внимания, раздражительность и депрессия. При этом могут проявиться признаки психастенического синдрома, отметил врач.