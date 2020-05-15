Названы модные тенденции в пластической хирургии

https://static.news.ru/photo/24686366-ba67-11ea-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Пластический хирург Гайк Бабаян заявил, что жительницы России отказываются от экстремальных размеров груди и губ в пользу естественности и натуральности. По его словам, теперь популярным становится размер груди от второго до третьего.

Мода на седьмой размер груди, на всё большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво. Сейчас тренд на естественность, все требуют максимальной натуральности и увеличивают грудь или губы в пределах разумного, — отметил хирург в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что знаменитости в 1990-е и нулевые годы часто и много грешили использованием полимерных гелей, из-за чего губы и скулы принимали деформированные формы.

Сейчас начинают избавляться от объёмов и от геля в частности. Все идёт к натуральности, естественности. Если объём геля небольшой, отличить накаченные губы очень трудно, — пояснил Бабаян.

Он назвал ринопластику самой популярной операцией в пластической хирургии. Также часто пациентки прибегают к липосакции. Удаление жировых отложений, по его наблюдениям, стало весьма популярным после самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительницы России чаще всего в 2020 году обращались к пластическим хирургам для увеличения ягодиц. Об этом заявила управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник. По её словам, также очень популярна процедура броулифтинга, когда подтягивается кожа на лбу и корректируется положение бровей. Дельник рассказала, что пластическая хирургия позволяет увеличивать ягодицы без использования имплантов.