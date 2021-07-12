Названы гормоны, влияющие на набор и сброс веса

Врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с NEWS.ru рассказал, какие гормоны влияют на набор и на потерю веса. Эксперт также отметил, что «в 95% процентах случаев проблема ожирения — это проблема головы», поэтому россияне могут не рассчитывать на БАДы в этом вопросе.

Очень много гормонов влияет на набор и сброс веса. Есть гормон, который контролирует пищевое поведение человека. Есть гормон грелин, он вызывает чувство голода, вырабатывается в желудке. Есть гормон лептин — вырабатывается в жировой ткани и вызывает ощущение насыщения. Эти два гормона, они работают в противофазе и регулируются пищевым поведением человека. Есть гормоны, отвечающие за процесс накопления жировой ткани, это гормоны щитовидной железы — Т3, Т4, — поделился специалист.

Важную роль в организме играют половые гормоны, подчеркнул Поляков. Им стоит уделить особое внимание.

Есть половые гормоны, регулирующие количество жировой ткани, — это тестостерон у мужчин, это в принципе может быть неправильное соотношение тестостерона и эстрогена у женщин. Гормон стресса — кортизол — может способствовать преддиабетическому состоянию, способствовать набору веса, задержке жидкости, ожирению. На самом деле, много гормонов есть, которые способствуют набору веса за счёт задержки жидкости в организме, — напомнил врач.

По словам эксперта, вес напрямую связан с проблемой психологического состояния, отношения к себе и к окружающему миру.

Есть биологически активные добавки и таблетки, которые могут при определённых условиях — меньше ешь, больше двигайся и питайся правильно, — могут помочь похудеть. Но если человек своё программное обеспечение в голове не меняет, то там идут очень быстрые откаты. Так что первичное здесь — психотерапия. Одними БАДами и таблетками проблему решить нельзя, хотя в комплексном решении проблемы они могут быть полезны, — подчеркнул собеседник.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных. По его мнению, в утренние часы стоит есть жиры и белки.