Названы главные ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

Безвредным для людей с сахарным диабетом может стать пасхальный кулич, приготовленный с использованием сахарозаменителей (стевии, эритрита) и муки грубого помола (кукурузная, льняная), рассказала NEWS.ru спортивный диетолог Ирина Писарева. По её словам, это главные компоненты, необходимые для приготовления «безопасного» пасхального хлеба.

Минимизировать проблемы, во-первых, помогут сахарозаменители, не поднимающие гликемический индекс — стевия или эритрит. Последний также используют для выпечки, у него нет противопоказаний к термообработке, он не выделяет вредных веществ. Потом можно обычную муку заменить на грубый помол, цельнозерновую — кукурузную, льняную. Они более плотные. Кулич получится не такой воздушный, но, по крайней мере, тесто не такое рыхлое, и булка в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — рассказала Писарева.

В покупном пасхальном куличе не должно быть пальмового масла или комбинированных жиров, заверила диетолог Елена Соломатина. По её словам, выпеченные в домашних условиях куличи не должны содержать в себе маргарина. Вместе с этим она подчеркнула, что пасхальный кулич — это «совсем не полезный» продукт. Людям с лишним весом Соломатина порекомендовала отпраздновать Пасху «символическим» кусочком кулича. При этом пациентам, страдающим от сахарного диабета, стоит вовсе отказаться от праздничной выпечки.

Ранее NEWS.ru поделился рецептом вкусных пасхальных куличей. Куличи на Пасху — традиционное блюдо, которое стоит во главе стола в самый важный для православных христиан день в году.