В Минздраве назвали самые частые болезни беспризорников

https://static.news.ru/photo/a74b1d20-12bc-11eb-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artem Maltsev/Unsplash

Чаще всего беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних помещают в лечебно-профилактические учреждения с болезнями органов дыхания (17,68 тысячи), нервной системы (4,25 тысячи), психическими расстройствами и расстройствами поведения (2,69 тысячи). С такими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в пятёрку самых распространённых недугов беспризорников попали инфекционные и паразитарные болезни (2,69 тысячи) и заболевания органов пищеварения (2,07 тысячи). Чуть меньшие цифры связаны с болезнями крови (1,96 тысячи), эндокринной системы и обмена веществ (1,69 тысячи), а также кожи и подкожной клетчатки (1,66 тысячи).

Минимальное число беспризорных детей попали к медикам на фоне новообразований (67 человек), а также болезней уха и сосцевидного отростка (286 человек).

Как следует из данных ведомства, за последние пять лет количество помещённых в клиники беспризорников сократилось: с 54,54 тысячи человек на 1 января 2014 года до 41,6 тысячи в 2019 году. Наибольшее число таких случаев в прошлом году было в Москве (7,08 тысячи), Рязанской (1,73 тысячи) и Московской (1,7 тысячи) областях.

Среди беспризорников действительно распространены заболевания дыхательных путей. В частности, лёгких. В основном это связано с «запущенностью» недугов. При этом порой у таких детей формируется иммунитет к вирусным болезням, рассказал NEWS.ru педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. Он работал с беспризорниками в течение шести лет.

Связано с тем, что они просто-напросто не проходят должное лечение. У них обычный ОРВИ переходит в хронические формы — бронхиальную астму, в различные хронические и обструктивные бронхиты. При этом заболеваний вирусными инфекциями и различными бактериальными именно как острыми процессами я наблюдал меньше. Постоянная тренировка иммунитета, постоянное закаливание — назовём это так — создавали определённый иммунитет, и они не болели этими респираторными заболеваниями, — пояснил Тимаков.

Он добавил, что у беспризорников встречаются и другие болезни: чесотка и контактный дерматит, а также венерические заболевания — в связи с ранним началом половой жизни. Нередки и недуги, связанные с пищеварением, — они появляются из-за употребления некачественной еды. Например, гастриты и нарушения работы поджелудочной железы.

Врач предположил, что в России уменьшилось количество лечебных центров для беспризорников. Поэтому сократилось и количество принятых ими детей.

Как ранее писал NEWS.ru, в России за год снизилось число случаев жестокого обращения с детьми. В то же время в отдельных субъектах страны, напротив, отмечается взрывной рост таких показателей. В частности, в Тульской и Ивановской областях, Якутии, Воронежской и Тамбовской областях.