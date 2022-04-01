Названо необычное последствие у переболевших COVID-19

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью, сообщает URA.RU.

После «омикрона» могут развиться так называемые парестезии в виде ощущения бегающих по телу «мурашек». Это неврологическое нарушение, которое может пройти самостоятельно, — рассказал Токарев.

Он при этом добавил, что безобидное ощущение может оказаться предвестником серьёзного поражения нервной системы. По словам доктора, патогенез и особенности постковидных нейропатий ещё предстоит изучить.

Специалист ранее заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и усиление проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после. Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.