Названа главная опасность грязного воздуха для мозга Science Direct: загрязненный воздух провоцирует развитие болезни Альцгеймера

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Австралийские ученые выяснили, что в загрязненном воздухе могут присутствовать частицы магнетита, которые провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Исследование провели специалисты из Университета Монаша, его результаты были опубликованы в журнале Science Direct.

В рамках эксперимента ученые проанализировали состояние здоровых грызунов и тех, у кого была предрасположенность к болезни. В течение четырех месяцев на них воздействовали крошечными частицами железа, магнетита и дизельных углеводородов. Согласно результатам исследования, магнетит способствует развитию патологий, которые характерны болезни Альцгеймера. Ученые также выяснили, что у жителей районов с высоким уровнем загрязнения воздуха обнаружено огромное количество магнетита в мозге.

Ранее ученые Калифорнийского университета определили, что ухудшение способности ориентироваться в пространстве является самым ранним симптомом болезни Альцгеймера. В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте 43–66 лет без признаков заболевания. Как выяснили специалисты, дезориентация в пространстве может начать развиваться за десятилетия до проявления других симптомов.