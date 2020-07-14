Назван способ самостоятельного удаления клеща с тела

https://static.news.ru/photo/504d92ea-c5d8-11ea-8bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На территории Московской области с начала сезона зарегистрировано свыше 8 тысяч случаев укусов клещей. Врач общей практики, заведующий отделением неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского Центра Александр Доленко рассказал, как без посторонней помощи удалить клеща с тела.

По словам Доленко, зачастую клещи становятся переносчиками бактерий и вирусов. Так, для человеческого организма особую опасность представляет вирус клещевого энцефалита. Перед выездом на природу следует внимательно рассмотреть карту эндемичных районов по распространению клещевого энцефалита, а перед непосредственной поездкой в неблагополучный регион — пройти вакцинацию.

Основными симптомами укуса клеща являются высокая температура, слабость, ломота в мышцах, головная боль, а также тошнота. При их появлении важно незамедлительно обратиться к врачу. Если клеща удаляет доктор, его в обязательном порядке отправляют на исследование. Основное место приёма клещей в Москве — это Центр гигиены и эпидемиологии, уточнил Доленко в беседе с KP.ru.

Возможность исследования клеща на выявление опасных заболеваний сохраняется лишь в течение трёх-четырёх дней. В случае, если по итогам обнаружен вирус энцефалита, в течение 96 часов после укуса клеща необходимо провести экстренную профилактику. Как правило, врачи могут назначить курс антибиотиков.

Самостоятельное удаление клеща возможно только в том случае, если кровопийца присосался недавно и его размер не превышает 4-5 мм. Проведение процедуры значительно облегчает специальное приспособление, которое продается в аптеках и внешне напоминает гвоздодёр. Так, клещ подхватывается под самую головку с двух сторон, и затем при помощи вращающихся движений выкручивается. После удаления клеща место укуса необходимо обработать йодом, зелёнкой или спиртовым антисептиком.

Ранее NEWS.ru писал, что первый в 2020 году случай гибели от клещевого энцефалита зарегистрирован в Новосибирской области. Погибшей было 64 года, она умерла 24 июня. Женщина не была привита от клещевого энцефалита и страдала тяжёлой сопутствующей патологией.

Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, вызывающая лихорадку, интоксикацию и поражение серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и летальному исходу. Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6 процентов укушенных людей) в зависимости от региона.