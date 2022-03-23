Назван способ похудеть, не считая калорий

Простой способ похудеть, не ограничивая себя в количестве еды и не считая калории, назвала нутрициолог Ева Шишова в беседе с Lenta.ru. По её словам, нужно на время отказаться от некоторых продуктов.

Можно не считать калории, если хотя бы исключить из рациона изделия из муки высшего сорта, то есть хлебобулочные изделия (хлеб можно, но зерновой либо хлебцы), всё, что содержит сахар, жареное и жирные соусы, — сказала Шишова.

Она пояснила, что таким образом человек выходит в дефицит калорий и вес начинает понемногу снижаться. По словам нутрициолога, этот процесс будет продолжаться порядка двух месяцев.

Специалист отметила, что полезно отказаться от конфет и сладкого сока на завтрак, борщ не следует заедать белым хлебом, а салат не нужно заправлять майонезом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что поедание жирной, солёной и жареной пищи на ночь может привести к негативным последствиям. При этом она подчеркнула, что лучше не есть позднее 19 часов. По мнению врача, употребление жареного на ночь может стать причиной ощущения усталости с утра.