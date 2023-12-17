Назван способ облегчить головную боль при похмелье Врач Казакова: покой и отдых помогут облегчить головную боль при похмелье

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Покой, отдых и ограничение физических нагрузок помогут облегчить головную боль после употребления алкоголя, заявила невролог Тамара Казакова. По словам врача, которые передает URA.RU, справиться с симптомами алкогольной интоксикации также позволит употребление обезболивающих средств, не содержащих парацетамол, и сорбентов.

Невролог предупредила, что необходимо избегать народных средств в попытках справиться с похмельным синдромом. Как объяснила Казакова, не следует повторно употреблять алкоголь и пить рассол, что является частой практикой при борьбе с головной болью во время похмелья. Такие способы, по словам врача, могут только усугубить ситуацию.

Казакова также добавила, что перед употреблением алкоголя нужно соблюдать правила профилактики. Так, врач посоветовала не употреблять напитки на пустой желудок и выбирать только качественный алкоголь. Помимо этого, необходимо соблюдать меру, а лучшая профилактика от похмелья — это воздержание от алкогольных напитков, подчеркнула она.

Нарколог Даниил Петров ранее рассказал, что подготавливать организм к новогоднему застолью нужно заранее, чтобы избежать неприятных последствий, связанных с похмельем. По словам специалиста, за два дня до начала празднования необходимо употреблять витамины, гепатопротекторы и сорбенты, начав тем самым процесс детоксикации.