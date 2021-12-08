Назван препарат, способный противостоять штамму «омикрон»

Западные страны настигла паника из-за новостей о появлении нового штамма коронавируса с большим числом мутаций, который ВОЗ оценила как вызывающий озабоченность. Авиасообщение с некоторыми государствами Африки приостановили, в итоге опасения ударили по финансовым рынкам, в некоторых случаях вызвав сильнейшее падение за последний год. Ученые допускают, что этот вариант SARS-CoV-2 способен передаваться быстрее и имеет устойчивость к вакцинам, однако советуют не делать поспешных выводов и дождаться первых итогов исследований.

Впервые новый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен у прибывших в Ботсвану дипломатов, затем в Южно-Африканской республике выявили несколько случаев заболевания новым штаммом коронавируса. Британские ученые получили новый образец нового штамма 9 ноября. Спустя два дня штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529 впервые был внесён в базы данных. Далее события развивались стремительно. В течение десяти дней «омикрон» был обнаружен в Израиле, Великобритании, Нидерландах, Гонконге и Бельгии.

К 26 ноября 2021 года правительства Чехии и Германии объявили, что вирус попал также и в их страны. В этот же день Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание, на котором объявила новый штамм коронавируса B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» (VOC). Эту мутацию вируса переименовали в «омикрон», по 15-й букве греческого алфавита, хотя многие предполагали, что его назовут «ню». Эксперты опасаются, что «омикрон» может охватить весь мир за несколько месяцев.

David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штамм «омикрон» имеет много уникальных особенностей. Часть его мутаций похожа на мутации штаммов «дельта» и «бета», однако ранее не были выявлены штаммы с промежуточными мутациями, которые обычно происходят при эволюции «дикого» вируса. Отсутствие промежуточных мутаций вируса в популяции необычно и оказалось неожиданным для вирусологов.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский отмечает, что у «омикрона» есть три новые мутации, расположенные в узловом месте — фуриновом сайте, который нужен для того, чтобы обеспечить вирусу легкий вход в клетку. Это небывалое количество изменений в самом узловом месте коронавируса. Этим «омикрон» принципиально и отличается от других вариантов SARS-CoV-2. И в этом, предположительно, заключается его главная опасность — штамм потенциально может почти беспрепятственно проникать в клетку.

Однако на данный момент мнения ученых об опасности «омикрона» разделились. Эксперты не могут прийти к единому решению о его характеристиках. Многие ученые считают, что «омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате параллельной эволюции «дельта» и «бета» линий вируса, которая проходила довольно долго и привела к появлению набора неожиданных комбинаций.

Медики называют нетипичные симптомы нового штамма коронавируса. При заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащенный пульс. Врачи отмечают, что омикрон-штамм в первую очередь распространяется среди молодых людей. По словам исследователей их ЮАР, это наиболее уязвимая для штамма группа населения.

Xinhua/Global Look Press

Однако ученые делают оговорку, что опасность нового штамма вируса пока изучается, и данные поступают подчас противоречивые. При этом возможность поражения вирусом зависит как от особенностей каждого организма, так и от его подготовленности к встрече с патогеном.

Дело в том, что человеческий и не только организм борется с вирусами и другими чужеродными телами с помощью антител и интерферонов. Их количество определяет течение заболевания.

Антитела — это один из главных инструментов человеческого тела в борьбе с угрозами. Это не самостоятельные клетки, а белковые структуры, которые создаются защитными клетками (лимфоцитами) под определенную мишень. Бывает, что ею оказываются и вполне безобидные вещества — например, пыльца или белок куриных яиц. Так возникает аллергическая реакция. Но чаще всего антитела борются с вирусами, бактериями, паразитами и прочими незваными гостями в теле.

Антитела могут вырабатываться и против собственных клеток организма — их называют аутоиммунными. На каждой клетке тела есть специальные белковые молекулы — опознавательные знаки, которые говорят, что она «своя». Но если клетка состарилась, погибла или переродилась в злокачественную, против нее тоже высылают отряд антител для уничтожения. Так или иначе, антитела — крайне полезная штука, без которой справиться с вирусами было бы практически невозможно.

Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Другая неотъемлемая часть «встроенной» системы противовирусной защиты организма — интерфероны. Это белковые молекулы, которые обеспечивают противовирусный иммунитет. При этом интерфероны обладают неспецифической активностью, то есть действуют не на возбудителя какого-то конкретного заболевания, а на все вирусные частицы в целом. Если сказать обобщенно, то интерферон — универсальный защитник организма, который начинает действовать еще до того, как в работу включатся остальные звенья противовирусной защиты. Препараты интерферона применяются даже в терапии онкологии: они подавляют опухолевый рост.

Клетки вырабатывают этот защитный белок в ответ на действие вирусов, бактерий, опухолевых клеток или продуктов их метаболизма. Стимулировать их выработку могут и лекарственные препараты — индукторы интерферона. Одним из таких эффективных, хорошо изученных и потому безопасных препаратов является «Амиксин».

Действующее вещество «Амиксина» стимулирует выработку интерферонов, которые, попадая в кровь и межклеточную жидкость, связываются с рецепторами зараженных или поврежденных клеток. Они запускают сложный каскад реакций, приводящих к образованию специфических белков. В результате клетка перестает воспроизводить вирусные частицы, расщепляет их генетическую структуру, а поверхность этой клетки становится менее проницаемой для внутриклеточных паразитов.

Всего выделяют три типа интерферонов. К первому относят «альфа-интерферон», который имеет тринадцать различных структурных вариантов, а также «бета», «каппа», «эпсилон» и «омега». Второй тип представлен только одним видом — «гамма-интерфероном».

По научным меркам не так давно, в 2002 году, был открыт и третий тип интерферонов — «лямбда». Это отдельное семейство интерферонов, которое отличается от всех предыдущих генетическим строением и даже типом рецепторов, с которыми они взаимодействуют.



«Амиксин» уникален тем, что это единственный препарат своего класса, который активирует выработку всех типов интерферонов. Лечебные свойства препарата позволяют повышать стойкость организма перед инфекцией и в три раза снижать вероятность заболевания при профилактическом приеме. Но, если уж случилось, и вирус подтвердился, то всего шесть таблеток на курс «Амиксина» позволяет легче переносить инфекцию, а также избегать тяжелого течения болезни.