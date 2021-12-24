Назван один из симптомов «омикрона», который остаётся после выздоровления

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил о том, что такой симптом коронавируса, как миалгия, который часто наблюдается при штамме «омикрон», может оставаться у переболевших сроком до года, пишет URA.RU. Кроме того, постковидный синдром может быть отмечен и другими показателями, в числе их усталость, бессонница, расстройства вкуса и обоняния.

Миалгии — это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причём эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года, — отметил Сергей Токарев.

С коллегой согласен и председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв, он также отметил, что у переболевших могут некоторое время сохраняться боли в мышцах.

Миалгия — это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме, — подчеркнул Воробьёв.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем «дельта»-штамм. Однако он быстрее распространяется в популяции.