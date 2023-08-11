Нарколог объяснил, почему беременным нельзя «даже одного глотка спиртного» Нарколог Холдин: даже один глоток спиртного губителен для беременных

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Даже небольшая доза алкоголя может пагубно повлиять как на здоровье беременной женщины, так и ее будущего ребенка, заявил NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, спиртные напитки губительны для яйцеклетки.

Специалист утверждает, что на начальных этапах беременности яйцеклетка крайне зависима от внешних факторов. Употребление алкоголя может привести к ее гибели. Кроме того, такие напитки повышают тонус матки и могут спровоцировать выкидыш. Также спиртное способствует развитию психических и физических отклонений у малыша на стадии его развития.

Беременной женщине нельзя даже глотка спиртного, так как даже совсем небольшая доза алкоголя способна повлиять на течение беременности и ребенка, — подчеркнул Холдин.

Врач отметил, что медицинское сообщество пришло к единому мнению по данному вопросу. По его словам, никакой безопасной дозы алкоголя для беременных женщин не существует.

Доктор Александр Мясников ранее рекомендовал беременным женщинам принимать фолиевую кислоту. По его словам, этот витаминный препарат способствует предотвращению дефектов развития нервной системы плода. Начинать принимать витамины следует за месяц до планируемой беременности.