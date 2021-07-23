Найден способ вернуть цвет седым волосам

Учёные из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете рассказали о способе вернуть цвет седым волосам. Свою работу они опубликовали в журнале eLife.

Специалисты изучили состояние волос 14 добровольцев, которые записывали в специальные дневники стрессовые ситуации, происходившие с ними в течение дня. Результаты показали, что во время отпуска они испытывали стресс гораздо реже, что способствовало восстановлению цвета волос.

Учёные также отметили, что в будущем эти данные помогут разработать специальные препараты, которые окажут положительное воздействие на восстановление пигмента волос.

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