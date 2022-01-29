Мясников рассказал, кто менее подвержен осложнениям после COVID-19

Здоровые и подвижные люди в меньшей степени подвержены осложнениям и долгой реабилитации после перенесённого COVID-19, чем те, у кого есть хронические болезни или слабый иммунитет. Осложнения могут возникнуть не только при коронавирусе, но и при других заболеваниях, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, «постковидный синдром» не выделяется особыми симптомами.

После тяжёлого гриппа, после тяжёлой бактериальной инфекции, после любой тяжёлой инфекционной болезни, постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид даёт такое, — считает Мясников.

Терапевт Марина Астафьева ранее сообщила, что головная боль и астения являются двумя наиболее частыми симптомами заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Они могут сохраняться даже после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время, чтобы «прийти в себя».

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган назвал лекарства, которые должны быть в аптечке на случай заражения «омикроном». При повышении температуры до 38 градусов и более нужны жаропонижающие препараты. Самые безопасные из них — это лекарства на основе парацетамола и ибупрофена.