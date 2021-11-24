Мясников рассказал, какие продукты повышают уровень «плохого» холестерина

Продукты, содержащие в себе пальмовое масло, повышают уровень «плохого» холестерина в организме человека. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, пальмовое масло используется в пищевой промышленности. В частности, его добавляют при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. При этом опасность представляют, по словам Мясникова, не только масла как таковые.

Там же не только сами масла. Там идёт процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых трансжиров, которые повышают уровень именно «плохого» холестерина, — пояснил врач.

В этой связи он призвал не употреблять в пищу продукты, содержащие в своём составе пальмовое масло.

Ранее Александр Мясников заявил о том, что применение кроверазжижающих препаратов, в том числе при коронавирусе, может усугубить состояние больного. Лекарства могут вызвать ряд опасных кровотечений, их не следует назначать при лёгком течении COVID-19 амбулаторным пациентам.