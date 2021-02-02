Мясников призвал отменить масочно-перчаточный режим

https://static.news.ru/photo/82d50d8e-7ed3-11ea-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Эффективность масок при вирусных инфекциях оставляет желать лучшего. Так было и во время эпидемий гриппа, и во время COVID-пандемии, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, — сказал медик в эфире НСН.

По словам Мясникова, сейчас мы носим маски «от бессилия перед коронавирусом». Если все разом снимут средства защиты, ничего не изменится, считает врач.

Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем, — отметил он.

Перчатки он тоже назвал лишним средством защиты, потому что COVID-19 на руках не носится. Они полезны только для того, чтобы не мыть часто руки и поберечь кожу, но если перчатки не менять, то они «станут источником не COVID-19, а всего остального».

Вместо рекомендованных масок и перчаток телеведущий рекомендовал капать в нос интерферон. При этом в эффективности средства он не уверен и сослался на зарубежные. Особенно он посоветовал капли людям в группах риска.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников считаеткальян вреднее сигарет. Он отметил, что люди заблуждаются, считая, что это более безопасный способ покурить.