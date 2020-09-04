Мясников перечислил вредные для здоровья традиции россиян

https://static.news.ru/photo/8131459c-ef17-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ставшие традициями в России привычки людей опасны для них.

Например, сказал врач, в России принято доедать за столом всю еду. Так как с момента появления этой традиции качество пищи заметно ухудшилось, сейчас, наоборот, нужно ограничивать себя и не есть лишнего. Традиционное чаепитие со сладким тоже вредит здоровью, особенно если класть дополнительно сахар в чай. Россияне и так употребляют слишком много добавленного сахара. В частности, в стакане пакетированного сока может содержаться до восьми ложек сахара, заявил Мясников в эфире канала «Россия 1».

Остальные привычки не относятся к пищевым. Например, пресловутая любовь к быстрой езде и непоколебимая надежда на русский авось.

Врач признал, что искоренить такие привычки сложно, так как они стали «отражением характера» россиян.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных свойствах чая, а также о том, как часто его можно пить. Несмотря на содержание кофеина в напитке, он содержит и полезные вещества. Однако его не стоит пить более четырёх чашек в день, считает врач.