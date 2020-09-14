Мясников перечислил необычные симптомы серьёзных заболеваний

https://static.news.ru/photo/4d4b8a10-f680-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Телеведущий Александр Мясников Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Телеведущий Александр Мясников заявил, что врачи сегодня «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», хотя данные, полученные после этого, помогают правильно поставить диагноз. По его словам, у серьёзных заболеваний всегда есть необычные симптомы.

Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 в эфире передачи «О самом главном» отметил, что сухость во рту, которую часто объясняют дефицитом витамина A или анемией, может может появиться при синдроме Шегрена и красной волчанки. На последнее заболевание также может указывать хроническая усталость.

Специалист добавил, что сильный зуд обычно связывают с болезнями печени, крови или почек. Однако этот симптом может возникать при начинающейся лимфоме, склерозе или при межпозвоночной грыже.

Кроме того, боль в суставах может быть признаком климакса, симптомом гепатита B или C, воспалительных заболеваний кишечника или псориаза.

Как ранее писал NEWS.ru, онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов РФ врач Роман Темников перечислил ранние признаки рака крови. Он уточнил, что врача должны насторожить изменения в формуле крови пациента, в частности наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объёма тромбоцитов и эритроцитов.