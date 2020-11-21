Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с коронавирусом

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые стоит употреблять в пищу при вирусных заболеваниях. В том числе, этот совет относится и к коронавирусу.

По словам медика, важным элементом при лечении от инфекции является цинк, он в большом количестве содержится в курином мясе. Кроме того, отметил теледоктор, ряд исследований свидетельствуют о том, что тяжёлые формы коронавируса можно предотвратить благодаря приёму витамина D, им богата селёдка. Если острая фаза наступила, тогда следует увеличить потребление углеводов, так как они дают больше энергии, утверждает Мясников.

Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, катаболические процессы берут верх над анаболическими, у вас расход [энергии] больше, чем приход. И вам нужны силы, чтобы бороться с вирусом. Если вы не будете есть, ничего не получится, — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что чай с лимоном и имбирём может способствовать потоотделению. Впрочем, подтверждённых научных данных о пользе имбиря и чеснока при вирусных заболеваниях нет.

Мясников также перечислил основные принципы борьбы с вирусными инфекциями. Для этого больной должен находиться в состоянии покоя, много пить и принимать лёгкую пищу. Также важно обеспечить проветривание помещения, в котором он находится.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские врачи обратили внимание на то, что коронавирусная инфекция способна вытеснять другие вирусы и даже злокачественные новообразования. В некоторых случаях медики даже констатировали, что химиотерапия онкобольным оказывалась не нужна. Однако научных подтверждений этому феномену нет.