Мясников назвал цвет продуктов, от которых нужно отказаться для похудения Доктор Мясников: худеющим важно отказаться от сахара, риса и макарон

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Человеку, который стремится снизить вес, важно наладить рацион и много двигаться, рассказал в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, важно также научиться считать калории и отказаться от белых продуктов: макарон, хлеба, сахара и риса. В то же время он порекомендовал воздержаться от каких-либо экзотических диет, вроде интервального голодания.

Для того чтоб похудеть, вам надо правильно питаться и много двигаться — два компонента. Соответственно, вы должны ограничивать калории в день до менее 2000 калорий, 1800 калорий в день. На этом фоне вы можете делать разгрузочные дни, снижая калорийность до 1000 калорий, научитесь считать калории. Питайтесь правильно, не ешьте ничего белого: ни белого сахара, ни белого хлеба, ни белого риса, ни белых макарон, — рассказал эксперт.

Ранее эксперты пришли к выводу, что тяга к сладкому может свидетельствовать о развитии у человека болезни Альцгеймера. Причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией. Кроме того, болезнь часто приводит к депрессии, а сладости являются источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.