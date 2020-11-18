Росстат назвал регионы России, где чаще умирают молодые мужчины

https://static.news.ru/photo/90457d72-2a46-11eb-9ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день. Средняя продолжительность жизни представителей сильного пола в мире составляет 65 лет. В России она чуть больше — 72,1 года. При этом значительный процент мужчин уходит из жизни в молодом возрасте.

Согласно данным за 2019-й, чаще всего мужчины в возрасте от 18 до 44 лет умирают в Кемеровской области, об этом сообщили NEWS.ru в Росстате. На втором месте оказалась Республика Тыва, на третьем — Чукотский автономный округ. Также высокая смертность молодых мужчин отмечена в Магаданской и Иркутской областях. Они заняли четвёртое и пятое место соответственно. Также в десятку регионов, где часто умирают молодые мужчины, вошли Курганская область, Новгородская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край.

Реже всего мужчины в возрасте от 18 до 44 лет умирают в Чеченской Республике. На втором месте в этом рейтинге оказался Дагестан. На третьем — Ингушетия, на четвёртом — Кабардино-Балкарская Республика. Пятое место также досталось одной из северокавказских республик — Карачаево-Черкесии. Также в список регионов с низкой смертностью молодых мужчин вошли Республика Калмыкия, Ставропольский край, Северная Осетия, Москва, Санкт-Петербург.

В ведомстве добавили, что в целом показатель смертности мужчин в возрасте 18–44 лет снижается. Так, с 2015 по 2019 год он сократился на 7,7%.

В Кемеровской области значительный процент мужского населения занят добычей полезных ископаемых. Работа на шахте увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте, сообщил в беседе с NEWS.ru кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Что касается остальных регионов, врач предположил, что высокая смертность там связана с низким качеством медицинской помощи.

Так называемого кавказского долголетия же, по мнению Юрия Кремнева, уже не существует. Врач усомнился в правдивости статистики по регионам с низкой смертностью молодых мужчин. В этих регионах, как и по всей России, распространено курение, которое является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это самая распространённая причина смерти россиян.