Мурашко заявил, что роста цен на жизненно необходимые лекарства в РФ нет

Скачки цен на жизненно необходимые медикаменты в России не наблюдаются, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Он также заверил, что проблем с поставками препаратов на территорию России тоже нет.

Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закреплённое регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает, — заявил Мурашко.

Министр также заверил, что покупать лекарства на три-шесть месяцев вперёд не нужно.

Трудностей с производством и поставкой в РФ медикаментов в настоящее время не наблюдается, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова 18 марта. По её словам, производители и дистрибьюторы держат ситуацию под контролем.

Ранее, 17 марта президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что дефицит лекарств в российских аптеках вызван ажиотажем. По его словам, эта нехватка лишь временная и препараты вернутся на полки. Он добавил, что тема лекарств в списке санкций не поднимается. Когда дистрибьюторы изменят схему поставок, основные препараты вернутся в аптеки, считает Саверский.