Мурашко: «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом COVID

Разновидность COVID-19, получившая название «стелс-омикрон», вскоре может стать преобладающим штаммом, поскольку обладает ещё большей скоростью распространения, чем первоначальный вариант, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он предупредил, что перенесённый «омикрон» не гарантирует защиту от заражения «стелс-омикроном», сообщает РИА Новости.

Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом, — сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время рекордные показатели заболеваемости фиксируются в Германии и Китае. В большинстве случаев у заразившихся выявляется именно «стелс-омикрон».

По словам Мурашко, перенесённое заболевание, которое было вызвано штаммом «омикрон», не гарантирует защиту от заражения его подвариантом, в отличие от вакцинации и ревакцинации. Министр призвал россиян пройти эти процедуры в марте-апреле, поскольку данный период является ключевым в развитии дальнейшей эпидемиологической ситуации.

«Стелс-омикрон» был обнаружен в январе 2022 года в Швеции. В настоящее время новая разновидность COVID-19 получила широкое распространение в Дании, но очаги стали появляться и в России. Иммунолог Владимир Болибок ранее отметил, что участившиеся случаи заболевания «стелс-омикроном» могут привести к замедлению снижения заболеваемости в стране. Однако он считает, что данная мутация COVID-19 не приведёт к новой волне коронавируса.