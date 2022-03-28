«Может и 100 тысяч в день»: иммунолог о вероятности новой волны COVID в РФ

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru не исключил новый подъём заболеваемости COVID-19 в России до уровня 100 тысяч человек в сутки или более, если в страну «завезут» высококонтагиозные штаммы коронавируса: «дельту», «омикрон» или новые разновидности COVID. Таким образом он прокомментировал заявление главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ профессора Владимира Чуланова.
По словам эксперта, рост заболеваемости в регионах западной части Тихого океана и Европы может вызвать новую волну COVID в РФ.
Я думаю, что оно (заболеваемость. — NEWS.ru) и может быть по 100 тысяч в день, но это будет какой-то высококонтагиозный вариант вируса. У COVID потенциал далеко не исчерпан. Не думаю, что у нас возникнет опасная ситуация и потребуются совершенно драконовские ограничения. Случаи высококонтагиозных «омикрона» и «дельты» были завозные. Учитывая, что у нас с Европой почти полностью прервано авиасообщение, а с Азиатско-Тихоокеанским регионом только налаживается, думаю, что завоз новых штаммов, играющих какую-то роль, не будет настолько массовым, — отметил Болибок.
Чуланов, выступая на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского,