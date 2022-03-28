«Может и 100 тысяч в день»: иммунолог о вероятности новой волны COVID в РФ

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что этого удалось добиться в том числе благодаря «самоотверженному труду» врачей, передаёт РИА Новости.

Пик заболеваемости, который пришёлся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, — сказал Мишустин. За минувшие сутки в России выявлен 21 101 новый случай заражения коронавирусом. Это...