Москвичи с ОРВИ смогут пожаловаться, если у них не взяли тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/04693f46-853c-11ea-b6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы, заболевшие ОРВИ, должны получить медицинскую помощь в полном объёме, в том числе и анализ на коронавирус.

В случае, если больному не сделали тест, он может сообщить об этом властям, позвонив на горячую линию по вопросам коронавируса +7 (495) 870-45-09. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, согласно протоколу лечения, при подозрении на коронавирус у пациентов с симптомами ОРВИ должен быть взят анализ на инфекцию и назначено лечение.

Врач должен приехать к пациенту на дом, если был вызов. Если медицинская помощь по какой-то причине не была оказана в должном объёме, пациент может обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса и сообщить о нарушении, — приводит её слова ТАСС.

Ракова также добавила, что для оперативного решения вопроса заявки будут принимать и передавать в поликлиники сотрудники центров «Мои документы».

Ранее Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн анализов. Под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек.