https://static.news.ru/photo/b37f1778-2f0e-11ea-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Студенты Первого МГМУ имени Сеченова и МГТУ имени Баумана создали нейросеть и Telegram-бот, способные выявлять признаки рака кожи по фотографиям родинок.

Данные анализируются в сопоставлении с существующей базой изображений злокачественных и доброкачественных образований. Такой формат особенно удобен для работы с пациентом в удалённом режиме, — рассказала АГН «Москва» руководитель Центра персонализированной онкологии МГМУ Марина Секачёва.

По её словам, новое изобретение врачи смогут использовать уже через год. Однако она подчеркнула, что поставить полноценный диагноз нейросеть и бот не смогут, для этого необходимо пройти комплексное обследование на меланому.

Ранее NEWS.ru писал, что уход за ногтями может завершиться развитием онкозаболевания. Специалисты утверждают, что лампа с ультрафиолетовым излучением для сушки ногтей способна спровоцировать развитие рака кожи.