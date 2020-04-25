Московская область увеличит на 20% автопарк карет скорой помощи

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Принимать противомалярийные препараты при коронавирусе COVID-19 следует с осторожностью, а назначать их должны только врачи. Побочные эффекты могут оказаться очень серьёзными и даже опасными, предупредили инфекционисты.

Некоторые наименования включены в методические рекомендации Министерства здравоохранения, которые касаются профилактики, диагностики и лечения коронавируса нового типа. Вместе с тем до сих пор существует мало научных данных об эффективности таких...