Московская область увеличит на 20% автопарк карет скорой помощи

Министерство здравоохранения Московской области анонсировало появление 200 новых автомобилей скорой помощи в медорганизациях региона, ставшего вторым по распространению коронавируса в России.
На данный момент ежедневно на выездах задействовано более 500 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи, — передаёт Lenta.ru со ссылкой на региональный минздрав.
По информации ведомства, Московская областная станция скорой медицинской помощи получит автомобили «в ближайшее время». В организации — 53 подстанции и 80 постов неотложки.
Как писал NEWS.ru, число заболевших COVID-19 в Подмосковье приблизилось 8,5 тысячи человек — каждый девятый пациент в России оказался жителем региона. Количество заражённых в стране достигло 74,5 тысячи, погиб 681 россиянин.