Поклонники вздохнули спокойно — пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась живой и невредимой. Оказалось, что звезда советского кино ушла в джунгли, чтобы помолчать. Артистка предавалась духовным практикам, которые предполагают полное безмолвие. Таким образом она отдыхала от избытка информации.

Я даже не могу вам передать, в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было освободиться и набраться сил. Наталья Андрейченко актриса театра и кино актриса театра и кино

Молчание — одна из практик, которая встречается во многих мировых религиях: в иудаизме, буддизме, христианстве. Его использовали как инструмент для того, чтобы услышать Бога, Вселенную или Высший разум. В восточнохристианской традиции молчание является основополагающим элементом исихазма — особого направления в православии, связанного с духовными аскетическими и монашескими практиками.

Даже если человек далёк от религии, временное безмолвие пойдёт ему на пользу. Об этом заявляют современные психологи и отоларингологи. Особенно оно полезно жителям мегаполиса, чья профессия связана с постоянным общением.

Современный человек регулярно пребывает в состоянии так называемого «реактивного мышления» — постоянно обрабатывает разную информацию и проговаривает её. Такое перенапряжение серьёзно сказывается на работе центральной нервной системы, сообщила NEWS.ru кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.

Могут начаться неврозы, которые выражаются в нарушении сна, аппетита, трудностях в общении с людьми. Появляются психосоматические заболевания: головные боли, нервные тики. Уставший мозг плохо обрабатывает информацию. Людмила Полянова кандидат социологических наук, психолог кандидат социологических наук, психолог

Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Чтобы не довести себя до состояния «нестояния», психолог рекомендует предаться молчанию. Его длительность зависит от многих факторов. Например, невозмутимые флегматики могут безмолвствовать и несколько дней, страстные холерики — день или полдня. Отказ от разговоров главное сочетать с так называемым информационным детоксом. То есть нужно перестать читать новости, просматривать уведомления, отвечать на сообщения и звонки.

В состоянии информационного вакуума и молчания у человека включается рефлексивное мышление, осмысленное раздумье, приходит истина. Человек получает энергию от самого себя. Он становится умнее, — сообщила Полянова.

Её слова подтверждает в своей научной статье кандидат психологических наук, сотрудник Института психологии РАН города Москвы Галина Ожиганова. Она выявила взаимосвязь между молчанием и свойствами интеллекта. Чем более мудрый человек, тем сильнее он склонен к молчанию, поясняет эксперт.

Потому что безмолвие необходимо для накопления знаний. А это сопряжено с огромной внутренней работой, с глубокой рефлексией и саморефлексией, переживанием, осмыслением, переосмыслением, пониманием, —объясняется в работе.

Также Галина Ожиганова приходит к выводу, что молчание — «важный атрибут и ресурс психологии творчества». Автор говорит о так называемом «феномене отсроченности творческих проявлений», который доказан исследованиями. Согласно ему, чтобы креативные способности включились, некоторое время необходимо помолчать.

Речевой аппарат состоит из нескольких органов: гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твёрдое нёба и другие. Всей этой системе необходимо регулярно отдыхать, подтвердил в беседе с NEWS.ru врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Особенно сильно она напрягается, когда человек говорит экспрессивно, громко, с активной артикуляцией.

Максимальное время такого общения в сутки — шесть часов. В идеале после этого необходимо обеспечить голосовой покой связкам на 1-1,5 часа. В первую очередь это касается педагогов, дикторов, сотрудников call-центров. Из-за перегрузки голосового аппарата может возникнуть ларингит (воспаление слизистых оболочек гортани. — NEWS.ru). Владимир Зайцев врач-оториноларинголог высшей категории врач-оториноларинголог высшей категории

Долгие сеансы молчания, по мнению Зайцева, устраивать не нужно. Речевому аппарату человека достаточно шесть-девять часов сна для полного восстановления. Исключение — люди с серьёзными заболеваниями глотки и гортани. Им «обет молчания» необходим.