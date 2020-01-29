Поклонники вздохнули спокойно — пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась живой и невредимой. Оказалось, что звезда советского кино ушла в джунгли, чтобы помолчать. Артистка предавалась духовным практикам, которые предполагают полное безмолвие. Таким образом она отдыхала от избытка информации.
Я даже не могу вам передать, в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было освободиться и набраться сил.
Молчание — одна из практик, которая встречается во многих мировых религиях: в иудаизме, буддизме, христианстве. Его использовали как инструмент для того, чтобы услышать Бога, Вселенную или Высший разум. В восточнохристианской традиции молчание является основополагающим элементом исихазма — особого направления в православии, связанного с духовными аскетическими и монашескими практиками.
Даже если человек далёк от религии, временное безмолвие пойдёт ему на пользу. Об этом заявляют современные психологи и отоларингологи. Особенно оно полезно жителям мегаполиса, чья профессия связана с постоянным общением.
Современный человек регулярно пребывает в состоянии так называемого «реактивного мышления» — постоянно обрабатывает разную информацию и проговаривает её. Такое перенапряжение серьёзно сказывается на работе центральной нервной системы, сообщила NEWS.ru кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.
Могут начаться неврозы, которые выражаются в нарушении сна, аппетита, трудностях в общении с людьми. Появляются психосоматические заболевания: головные боли, нервные тики. Уставший мозг плохо обрабатывает информацию.
Чтобы не довести себя до состояния «нестояния», психолог рекомендует предаться молчанию. Его длительность зависит от многих факторов. Например, невозмутимые флегматики могут безмолвствовать и несколько дней, страстные холерики — день или полдня. Отказ от разговоров главное сочетать с так называемым информационным детоксом. То есть нужно перестать читать новости, просматривать уведомления, отвечать на сообщения и звонки.
В состоянии информационного вакуума и молчания у человека включается рефлексивное мышление, осмысленное раздумье, приходит истина. Человек получает энергию от самого себя. Он становится умнее, — сообщила Полянова.
Её слова подтверждает в своей научной статье кандидат психологических наук, сотрудник Института психологии РАН города Москвы Галина Ожиганова. Она выявила взаимосвязь между молчанием и свойствами интеллекта. Чем более мудрый человек, тем сильнее он склонен к молчанию, поясняет эксперт.
Потому что безмолвие необходимо для накопления знаний. А это сопряжено с огромной внутренней работой, с глубокой рефлексией и саморефлексией, переживанием, осмыслением, переосмыслением, пониманием, —объясняется в работе.
Также Галина Ожиганова приходит к выводу, что молчание — «важный атрибут и ресурс психологии творчества». Автор говорит о так называемом «феномене отсроченности творческих проявлений», который доказан исследованиями. Согласно ему, чтобы креативные способности включились, некоторое время необходимо помолчать.
Речевой аппарат состоит из нескольких органов: гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твёрдое нёба и другие. Всей этой системе необходимо регулярно отдыхать, подтвердил в беседе с NEWS.ru врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Особенно сильно она напрягается, когда человек говорит экспрессивно, громко, с активной артикуляцией.
Максимальное время такого общения в сутки — шесть часов. В идеале после этого необходимо обеспечить голосовой покой связкам на 1-1,5 часа. В первую очередь это касается педагогов, дикторов, сотрудников call-центров. Из-за перегрузки голосового аппарата может возникнуть ларингит (воспаление слизистых оболочек гортани. — NEWS.ru).
Долгие сеансы молчания, по мнению Зайцева, устраивать не нужно. Речевому аппарату человека достаточно шесть-девять часов сна для полного восстановления. Исключение — люди с серьёзными заболеваниями глотки и гортани. Им «обет молчания» необходим.
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