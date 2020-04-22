Мишустин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/488ab21c-84b1-11ea-b0cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава правительства Михаил Мишустин призвал помнить в процессе борьбы с COVID-19 о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.

Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения, — цитирует премьера ТАСС.

Мишустин потребовал обратить особое внимание на данную тему. Он подчеркнул, что ситуаций, в которых людям будут отказывать в медпомощи, возникать не должно.

Премьер также добавил, что борьба с коронавирусом должна вестись не ради формальных отчётов, а чтобы люди были уверены в доступности средств защиты и своевременном получении квалифицированной помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой. По его словам, мероприятия против распространения инфекции позволили предотвратить пиковую нагрузку на медицинские организации и создать резерв времени для подготовки сил и средств.

В России на сегодняшний день зафиксировано 57,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,4 тысячи человек, умерли 513.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели свыше 697 тысяч.