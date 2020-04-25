Мишустин поручил перепрофилировать десятки больниц на лечение COVID-19

https://static.news.ru/photo/687c7e7e-86f6-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перепрофилировать больницы в 28 регионах России, чтобы увеличить на 5 тысяч число специализированных мест для больных COVID-19.

Глава правительства утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций, включающий как учреждения, подведомственные Минздраву России, так и частные клиники. Стационары начнут принимать пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией и людей с подозрением на COVID-19.

По информации ТАСС, новые медучреждения дадут 4 981 место для лечения заражённых.

Как писал NEWS.ru, число заболевших COVID-19 достигло 74,5 тысячи россиян. Погиб 681 пациент, вылечились 6,25 тысячи человек. С 28 марта в стране действует режим нерабочих дней, власти просят людей оставаться дома.