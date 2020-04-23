Миронов предложил награждать медалями за борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5176efec-858f-11ea-93ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту Владимиру Путину учредить в России медаль «За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией».

По мнению политика, нужно отметить людей, которые ежедневно рискуют, борясь с распространением коронавирусной инфекции, «несмотря на масштабы заболеваемости и отсутствие противовирусной вакцины».

Предлагаю сделать награду массовой и награждать медалью всех: <...> от руководителей медучреждений и научно-исследовательских центров до рядовых санитаров, лаборантов и волонтёров, сотрудников других служб и организаций, непосредственно контактирующих по долгу службы с заболевшими людьми, — цитирует ТАСС обращение Миронова к президенту.

По информации Роспотребнадзора, коронавирусом заразились около 63 тысяч россиян, 555 пациентов погибли к 23 апреля.

Как писал NEWS.ru, с декабря 2019 года коронавирус поразил более 2,6 миллиона человек, треть из которых — жители Соединённых Штатов. Погибли около 184 тысяч заразившихся. Пандемия привела к приостановке международных авиаперелётов и одному из сильнейших экономических кризисов последних десятилетий.