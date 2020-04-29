Минздрав заявил, что коронавирус не нужно лечить при бессимптомном течении

https://static.news.ru/photo/75e69aa8-8a08-11ea-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пациентам, у которых коронавирус протекает без симптомов, не требуется терапия. Об этом сообщается в пояснениях Минздрава, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры, — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что важнейшим симптомом развития коронавируса является одышка. Она говорит о том, что болезнь переходит в пневмонию. Авдеев подчеркнул, что при нехватке воздуха требуется обратиться к врачам.

NEWS.ru писал, что инфицированный COVID-19 пациент может быть досрочно выписан из больницы до лабораторного подтверждения его выздоровления. Это возможно при регрессе клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.