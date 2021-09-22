Минздрав включил «Арбидол» в новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России включило препарат «Арбидол» в обновлённый список рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так, в 12-й версии рекомендаций Минздрава умифеновир (международное непатентованное наименование препарата «Арбидол») входит в список препаратов, применяемых при лечении COVID-19. Также препарат может применяться для постконтактной профилактики заболевания, отмечается в документе.

В новой версии рекомендаций подробно описаны критерии госпитализации пациентов с лёгкой формой COVID-19, в связи с чем изменились и схемы лечения. Так, умифеновир исключён из схемы лечения пациентов старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также с лёгким течением заболевания в условиях стационара. Всех пациентов из групп риска рекомендуется госпитализировать вне зависимости от тяжести заболевания.

«Принимая во внимание сходство клинической картины лёгких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир», — говорится в сообщении Минздрава.

«Арбидол» входит в рекомендации Минздрава начиная с шестой версии, опубликованной ведомством весной 2020 года. Минздрав также одобрил внесение изменений, свидетельствующих о специфической активности препарата в отношении вируса SARS-CoV-2, в инструкцию препарата.

В начале сентября сообщалось, что исследование «Эгида-2020» подтвердило эффективность «Арбидола» против коронавируса. В работе проанализировано 2416 историй болезни пациентов, проходивших лечение в стационарах, большую часть из которых составили пациенты с COVID-19.