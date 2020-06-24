Минздрав с каждым годом фиксирует всё более низкие показатели заболеваемости сифилисом в России. Однако эксперты отмечают, что официальная статистика не отражает реального положения дел. О том, по каким причинам россияне по-прежнему продолжают сталкиваться с этим заболеванием и почему крайне важно вовремя его диагностировать, — в материале NEWS.ru.

В 2018 году в России сифилисом заразились 24,5 тыс. человек. С 2005 года этот показатель упал в четыре раза, о чём свидетельствует статистика Минздрава, с которой ознакомился NEWS.ru.

Однако в действительности уровень заболеваемости сифилисом в стране не снизился, считает директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Связано это с тем, что многие россияне по-прежнему ведут беспорядочную половую жизнь и не пользуются средствами контрацепции.

Улучшение показателей статистики, в свою очередь, может быть связано со снижением среди жителей РФ доверия к врачам, считает специалист. Многие решают лечиться самостоятельно либо останавливают свой выбор на частных клиниках, которых с 2005 года стало больше. Соответственно, часть пациентов с сифилисом в статистике Минздрава не учитывается.

Тем не менее доверие россиян к медикам может вернуться после пандеми коронавируса, считает Ерофеева. Тяжёлая эпидемиологическая ситуация показала многим, что к врачам нужно прислушиваться.

Уровень заболеваемости сифилисом является крайне важным показателем здоровья населения. Ведь на запущенных стадиях он может приводить к тяжёлым осложнениям, вызывать поражение нервной, сердечно-сосудистой систем и внутренних органов. Подобные проявления обычно фиксируются через 5-8 лет после заражения. Поэтому необходимо как можно быстрее диагностировать заболевание. Оно характеризуется болезненными ощущениями в области половых органов, выделениями и кровоточивостью.

Современные медицинские препараты способны вылечить пациента с сифилисом. Однако этот процесс осложняется в случаях, когда заболевание уже запущено. Сифилис нужно диагностировать как можно раньше. Для этого нужно, чтобы россияне со школьной скамьи знали, что собой представляет данное заболевание и как им можно заразиться. Но в нашей стране не организованы программы полового воспитания. Родители со своими детьми зачастую на эту тему тоже не говорят, потому что она табуирована. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог

Между тем, снижения заболеваемости сифилисом в ближайшее время скорее всего не предвидится из-за нарастания невротизации населения. Всё дело в том, что подобное состояние может приводить к психологическим проблемам, из-за которых человек решается чаще заводить беспорядочные половые связи. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Я бы отметил, что в основе заболеваний, которые передаются половым путём, лежит также психологическое состояние. Потому что ментально здоровый человек вряд ли решится на половой контакт с малознакомым человеком без использования барьерного метода контрацепции. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

При этом специалист отметил, что положительное влияние на ситуацию способна оказать социальная реклама. Благодаря ей многие люди усваивают принятые в обществе модели поведения и пытаются им следовать.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый 25-й человек в мире заражён инфекцией, передающейся половым путем (ЗППП), а каждый второй сталкивался с ней хотя бы один раз в жизни. В России ЗППП также весьма распространены. По информации бывшего главного санитарного врача Москвы Николая Филатова, около 10% населения города заражены половыми инфекциями, причём значительная их часть — девочки-подростки.