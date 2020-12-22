Минздрав РФ раскрыл число привившихся от коронавируса россиян

https://static.news.ru/photo/a457cb8a-4463-11eb-804e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Морозов/Пресс-служба министерства обороны РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько человек в России уже успели сделать прививку от коронавируса.

Сегодня в информационный ресурс по внесению данных о вакцинированных добавлены более 52 тысяч случаев вакцинирования, — приводит слова Мурашко MK.RU.

Выступая на заседании президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19, министр сообщил, что на сегодняшний день 925 тысяч пациентов с COVID-19 по всей стране находятся на амбулаторном лечении, что составляет около 80% от общего числа россиян, лечащихся от коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по словам Мурашко, ни в одном из регионов РФ заполненность больничных коек, зарезервированных под пациентов с коронавирусом, пока не достигла критического уровня.

По состоянию на 22 декабря в России коронавирус выявлен у 2 906 503 человек (+28 776 за сутки), выздоровели от инфекции 2 319 520 жителей РФ (+24 158 за сутки). 561 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался. Всего за время пандемии умерли 51 912 жителей РФ.