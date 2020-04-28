Минздрав разрабатывает протоколы лечения людей с COVID-19 с помощью плазмы

https://static.news.ru/photo/fe07a628-8956-11ea-b367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Минздрава РФ разрабатывают протоколы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией с помощью плазмы крови доноров.

В настоящее время ведётся разработка протоколов клинического применения антиковидной плазмы для практического здравоохранения, включая определение показаний и противопоказаний к её использованию, порядок медицинского обследования донора и правил заготовки, — говорится на сайте ведомства.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Минздрав России представил новые рекомендации для медицинских работников. Одним из пунктов документа стало обязательное разделение смертей от коронавируса и от сопутствующих заболеваний.