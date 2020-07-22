Минздрав предупредил о рисках повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/22ea5cf4-ccac-11ea-a02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторное заражение коронавирусной инфекции нового типа возможно. Это редкое явление, которое может быть связано с особенностями иммунной системы человека. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе российского Министерства здравоохранения.

Накануне стало известно, что случай повторного заражения медика коронавирусной инфекцией выявлен во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин. Ранее случаев повторного заражения COVID-19 на территории РФ зафиксировано не было.

Как отметили в Минздраве, у этого редкого явления существует объяснение.

Повторное заражение, вероятнее всего, связано с особенностями иммунной системы человека, — цитирует пресс-службу ведомства «Газета.ru».

На сегодняшний день в мире 15 392 601 человек заразился коронавирусом, 9 351 810 пациентов выздоровели, 631 496 скончались.

В России с начала пандемии зафиксировано 789 190 случаев COVID-19. Вылечиться после заражения смогли 572 053 россиянина, 12 745 граждан страны умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, московские власти опровергли информацию СМИ о всплеске заболеваемости COVID-19, который якобы прошёл в июне.

Согласно данным оперштаба, с 6 по 24 июня суточные показатели смертности от заболевания неуклонно снижались. Небольшой рост был отмечен только 9, 14, 15 и 23 июня. Кроме того, число заболевших в этот период также снизилось в два раза. Сократилась в эти дни и заболеваемость COVID-19.