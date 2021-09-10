Минздрав опубликовал программу бесплатного оказания медпомощи россиянам

Согласно новой программе Минздрава о государственных гарантиях бесплатного оказания медпомощи, россиянам придётся проходить тесты на коронавирус вплоть до 2024 года. Это стало известно из документа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
По имеющимся данным, Минздрав
В 2023 году медучреждения проверят на коронавирус 13 млн человек, а в 2024 - чуть больше 10 млн. По прогнозу ведомства, число госпитализированных пациентов к тому времени снизится практически вдвое: в 2023 году госпитализация понадобится 905 тысячам россиян, а в 2024 году их число составит всего 832 тысячи.
Ранее Минздрав попросил экспертов не предсказывать новые вспышки заболеваемости коронавирусом, так как, по мнению ведомства, лучше уделить больше внимания призыву к вакцинации граждан.