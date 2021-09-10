Минздрав опубликовал программу бесплатного оказания медпомощи россиянам

Согласно новой программе Минздрава о государственных гарантиях бесплатного оказания медпомощи, россиянам придётся проходить тесты на коронавирус вплоть до 2024 года. Это стало известно из документа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

По имеющимся данным, Минздрав рассчитал , что в 2022 году проходить тест на коронавирус будут вынуждены около 18 млн граждан, при этом госпитализация понадобится всего 1,6 млн россиян.

В 2023 году медучреждения проверят на коронавирус 13 млн человек, а в 2024 - чуть больше 10 млн. По прогнозу ведомства, число госпитализированных пациентов к тому времени снизится практически вдвое: в 2023 году госпитализация понадобится 905 тысячам россиян, а в 2024 году их число составит всего 832 тысячи.

Ранее Минздрав попросил экспертов не предсказывать новые вспышки заболеваемости коронавирусом, так как, по мнению ведомства, лучше уделить больше внимания призыву к вакцинации граждан.