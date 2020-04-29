Минздрав: онкостационары не будут перепрофилировать для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/74d3021a-8a43-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти не будут перепрофилировать под приём больных коронавирусной инфекцией онкологические и сердечно-сосудистые стационары. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Онкологические стационары фактически все у нас продолжают работать, — заявил Михаил Мурашко.

По его словам, стационары для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и ревматическими состояниями не будут перепрофилированы. Также сохранятся учреждения, где проводят жизнесберегающую терапию. Мурашко отметил, что были перепрофилированы учреждения, оказывающие плановую медицинскую помощь.

Глава Минздрава считает, что режим самоизоляции повлиял на структуру заболеваемости, поскольку «люди стали более острожными».

NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не планируется масштабного тестирования на антитела к коронавирусу.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.